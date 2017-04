Klare for Furøya TIL FURØYA: Marie Kristin Dale leder trioen MK’s Marvellous Medicine. (Foto: ) annonse I januar i år sto MK’s Marvellous Medicine på Sentrum Scene i Oslo og fikk prisen for beste Blues-album. Fredag 14. juli står de på scenen på Furøya i Tvedestrand. 24.04.2017 kl 14:04

– Vi har ikke vært så bortskjemte med gode bluesband under Kystkulturuka, derfor er det ekstra gøy at vi har fått booket årets Spellemannsvinner i sjangeren til å spille for oss, uttaler leder av Kystkulturuka, Siw Johannessen ifølge en pressemelding.

Kunnskap og råskap

Gitarist og vokalist Marie Kristin Dale har ledet trioen i over tre år. Dale har en bachelor i gitar fra høyskolen i Bergen, og hun er inspirert av legendariske gitarister som Stevie Ray Vaughan og Jimi Hendrix.

– Det er en ganske heftig kombinasjon, så de som tar turen til Furøya denne fredagen kan vente seg et imponerende gitarspill fra scenen, heter det videre i pressemeldingen.

MK’s Marvellous Medicine består for øvrig av Stian Brungot på bass og Felix N Rudi på trommer. Bandet går på scenen før Valkyrien, og etter The Second Coming.

Melankolsk start

Fredagens konsertrekke åpnes av The Second Coming som består av Syvert Holbek Feed og Arnar Vågen. Førstnevnte og hans familie bor i Tvedestrand. Med The Second Coming er det bandet Jake Ziah som gjenoppstår. Daniel Henriksen og Torgeir Waldemar er fortsatt fullverdige medlemmer av bandet, om enn noe mer i kulissene enn før.

– For oss i Kystkulturuka er det veldig stas at vi kan også kan få gode, musikalske krefter på scenen med tilknytning til Tvedestrand. Vi gleder oss veldig til at Syvert og Arnar skal åpne hele ballet på fredagen – det kommer til å bli to sommerkvelder på Furøya med store musikkopplevelser, sier Siw Johannesen i samme pressemelding.