Kjemperisiko for forlis økte aksjeutbyttet

Etableringen anses som startskuddet for en periode som i historiebøkene omtales som «jobbetiden». Navnet kommer fra uttrykket «å jobbe med aksjer».

Rederiet som het Transatlantic Motorship Company ble stiftet i Christiania. Forretningsideen besto i å bruke rimelige motoriserte seilskip på Amerika-fart over Atlanterhavet.

Perioden er kjent for en ellevill aksjespekulasjon, spesielt med skipsaksjer. Tidspunktet for etableringen av rederiet var perfekt.

Første verdenskrig (1914–1918) raste på kontinentet og de krigførende landene var avhengig av forsyninger utenfra. For skipsfartsnæringen var det stor fare for torpedering av tyske ubåter, selv for nøytrale skip fra Norge.

Økt fare for forlis førte imidlertid til at fraktratene steg i været, noe som skapte gode økonomisk muligheter for de risikovillige.

Denne muligheten grep flere småsparere da de tegnet aksjer i Transatlantic Motor Ship Company.