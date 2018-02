Jorun Stiansen skal opptre med dette rockebandet i Arendal STOLT: –Jeg er stolt som en hane...ehh.. høne, sier Jorun som lørdag synger tung rock-duett med Kristopher Schau og The Dogs på Bankgårde. Hans Petter Klemmetsen gleder seg. (Foto: ) Bankgården: The Dogs hadde æren av å åpne byens nye konsertscene i mai i fjor, til stinn brakke og stemning. (Foto: LINDA ASKELAND) NY: Den siste skiva til The Dogs, der Jorun er med, ble sluppet 1. januar og har høstet flere femmere. (Foto: ) annonse Glem Idol-Jorun og Skal vi danse-Jorun og rydd vei for Rocke-Jorun! Lørdag «bjeffer» hun sammen med Kristopher Schau og resten av The Dogs. 07.02.2018 kl 19:35 (Oppdatert 07.02.2018 kl 22:06)

– Kjempestas! Dette blir veldig, veldig gøy, sier Jorun Stiansen (34), som blir historisk når hun går på scenen i Bankgården i Arendal lørdag kveld.

For The Dogs, som Aftenposten kaller «de sinteste bikkjene i norsk rock», har aldri tidligere hatt med «special guest» på sine konserter. Eller sunget duett.

«Du e’ sånn rockejente, du»

Jorun Stiansen (34) har de siste årene bodd i Grimstad med kjæresten Egil Furre og hatt en lang pause fra artistlivet. Han har i mange år vært The Dogs-fan, og tok med seg Jorun på konsert med bandet i Kristiansand.

– Jeg syntes musikken var kjempetøff! Etterpå ble vi sittende og prate med gitarist Mads Martinsen og han sa: «Du e’ jo sånn rockejente, du! Vi må jo få te’ noe en gang!». Men det er jo sånn en sier, derfor ble jeg overraska da han ringte i sommer og sa «nå skal Kris skrive duett til dere», forteller Jorun, som røper at hun alltid har likt litt tyngre musikk enn pop. Rammstein er en av favorittene.

– Da jeg var liten kalte pappa meg et rocketroll, forteller hun. Som røper at hun «ikke har tort å spille den for mamma ennå», duetten hun skal synge med Kristopher Schau lørdag.

«Prelude To Murder» har imidlertid fått strålende mottakelse i riksmedia. Da bandet tradisjonen tro slapp ny skive 1. januar i år, høstet de femmer både i Aftenposten og VG for «The Grief Manual»:

Jorun løfter bandet

«Sekstetten har blitt sterkere, tydeligere og ekstremt mye mer repetitive i ordets mest interessante og positive forstand. (…) Den viktigste – og nesten litt oppsiktsvekkende – er Jorun Stiansen. Venndølen som vant Idol over Tone Damli Aaberge i 2005 viser hvorfor hun vant i en overraskende velfungerende duett. Den løfter både bandet og Stiansen til høyder og steder ingen kunne ane de hadde inne.»

Verdenspremiere

Bandet turnerer med 23 konserter i vår, men lørdag blir første gang duetten fremføres.

– Kristoffer sa at verdenspremieren blir i Arendal, gliser Jorun, som gnistrer av energi:

– Det er veldig deilig å være tilbake på scenen.

The Dogs hadde æren av å åpne Arendal nye konsertscene Bankgården i mai i fjor, og det er ventet å bli trangt om plassen når de kommer tilbake lørdag.

– Lokale Rangers består av skikkelig flinke musikere og varmer opp, og er vi heldige, får vi gutta i The Dogs til å være DJ-er etter konserten. Da kan det bli alt mulig, sier Hans Petter Klemmetsen, en av eierne av Bankgården,