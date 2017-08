Få full digital tilgang til alt innhold i 1 måned for kun 59,- Klikk her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

FRIOMS.ORG: Tom Rudi Torjussen (bildet) er sammen med Arild Nyborg og Lars Andreas Haug medlemmer i bandet. (Foto: ) INNLEDER SESONGEN: Arild Nyborg er med når Jazzklubben innleder jubileet i kveld. (Foto: ) Arendal Jazzklubb går i høst inn i en jubileumssesong hvor man skal feire 15 år med klubbaktiviteter. Først ute er bandet Frioms.org and the Brown note. De spiller på Arendal kulturhus i kveld. 31.08.2017 kl 09:59

Tlf: 907 61 097 Bak det mangetydige navnet Frioms.org skjuler seg tre av Arendals mest spennende musikere, Lars Andreas Haug – tuba, Tom Rudi Torjussen – trommer og Arild Nyborg – elektronikk. Trioen beveger seg i et spennende og eksotisk landskap, hvor groovey rytmer og spennende musikalske vendinger preger uttrykket. Bandet har med årene utviklet en tradisjon i å invitere med samarbeidspartnere til sine konserter. Så også denne gang. Etter å ha skapt furore i tidligere konsertsamarbeid med sanger Rolf Magne Asser, tyske Steffen Schorn på tuba og litauiske Liudas Mockunas på bass-saksofon, har musikerne gått i studio og spilt inn sin musikk. Konserten i jazzklubben blir derfor også releasekonsert. – Frioms.org er noe av det mest spennende som for tiden skjer på jazzscenen, ikke bare lokalt men nasjonalt, skriver jazzklubbens Pål Koren Pedersen i en pressemelding. – Både tilnærming og nivået på musikerne er av en slik kvalitet at det hver gang de har konsert, skapes utrolig spennende musikalske opplevelser. Senest under årets Canal Street fikk publikum oppleve en konsert som skapte enorm entusiasme, fortsetter han. Han forteller at selv om musikken for noen nok kan oppleves som intrikat, så blir alle som sitter i salen revet med og sugd inn i samspillet som leveres fra scenen, takket være musikernes energi, spilleglede og høye kunstneriske kvaliteter. odp@agderposten.no