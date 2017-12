Hun melder avbud til Skral – her er erstatteren MELDER AVBUD: Danske erstattes av brite på neste års Skral Festival. (Foto: Pressebilder) annonse Den danske stjernen Mø må kansellere neste års Skral-opptreden. Hun er erstattes av Rag’n’Bone Man. 14.12.2017 kl 13:44 (Oppdatert 13:45)

– En fullgod erstatter, sier Toffen Gunnufsen, daglig leder og bookingansvarlig i Skral.

Han uttaler seg om briten Rory Charles Graham (32), mannen som skal erstatte Mø.

For kort tid siden fikk nemlig Grimstad-festivalen beskjed om at den danske sangeren, låtskriveren og produsenten måtte kansellere sin opptreden på Groos, bare dager etter at hun var lansert.

Nå er altså innhopperen på plass.

– Rag’n’Bone Man har på kort tid rukket å bli et fenomen, som gjør rent bord både i hjem- og utland. Han har en unik soulstemme og en stil som vi er sikre på at vil passe vårt publikum som hånd i hanske. Han er dessuten helt klart en av artistene vi har fått flest forespørsler om, uttaler Toffen Gunnufsen i en pressemelding.

Den britiske rapperen og sangeren slutter seg nå til artister som Cezinando, Astrid S og Jonas Alaska på neste års Skral Festival.

