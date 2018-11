Her er de første artistene til Canal Street 2019 TIL CANAL STREET: Gåte er klare for Arendal. (Foto: Pressefoto) TIL CANAL STREET: DeLillos er klare for Arendal. (Foto: Pressefoto) TIL CANAL STREET: Black Debbath er klare for Arendal. (Foto: Pressefoto) Det blir både tung, tung politisk rock og en smak av honning på hovedscenen neste sommer. 15.11.2018 kl 08:11 (Oppdatert 09:26)

Tarald Reinholt Aas

Tlf: 957 78 354

Black Debbath, Gåte og deLillos er klare for Canal Street 2019.

– Vi har gleden av å invitere til sommerens fineste festival med å slippe tre fantastiske artister, innleder festivalsjef Mats Aronsen på vegne av Canal Street.

Billettsalget til 2019-festivalen er nå i gang, og festivalsjefen kommer med noen drypp av hva du kan oppleve.

Vi sakser fra presentasjonene:

Black Debbath:

– Norsk heavy metal & hardrockband som er kjent for sine tunge riff og sine humoristiske og politiske tekster. Bandet springer ut fra kunstnerkollektivet Duplex Records og består av Lars Lønning, Egil Hegerberg, Aslag Guttormsgaard og Ole Petter Andreassen (kjent fra bl.a. Gartnerlosjen, Hurra Torpedo, Bare Egil Band, Thulsa Doom, med flere), står det å lese i presentasjonen.

Bandet har sluppet åtte album siden platedebuten i 1999 – debuten Tung Rock Politisk Rock (1999) fikk passende nok Spellemannspris i klassen for tungrock.

Gåte:

– Etter et strålende comeback sist vinter med EP, utsolgte konserter og strålende kritikker for sitt rykende ferske album «Svevn» nå i høst, er Gåte klar for ny festivalsommer. Gåte ble startet av søskenparet Sveinung og Gunnhild Sundli i 1999.

Bandet har alltid hatt en solid forankring i folkemusikken, heter videre det i pressemeldingen.

– Også med sitt nye heksebrygg står Gåte tydelig med den ene foten i gammelt tradisjonsmateriale, mens den andre er like solid plantet i dagens musikalske uttrykk.

DeLillos:

– Trenger vel egentlig ingen presentasjon – de ble dannet i Oslo i 1984 og blir regnet som en av de mest markante i norsk musikkliv fra 1980-tallet og frem til i dag. Sammen med Raga Rockers, DumDum Boys og Jokke & Valentinerne blir deLillos referert til som en av de fire store norske rockegruppene, heter det i omtalen.

Og du er vel kjent med låter som «Smak av honning» og «Neste sommer»?

DeLillos har videre vunnet Spellemannprisen to ganger, For Neste sommer fikk de Spellemannprisen 1993 i klassen rock, for Sent og tidlig fikk gruppa Spellemannprisen 1995 i klassen gruppe.

Siden sommeren 2016 har bandet utgitt tre album som alle har blitt mottatt med strålende kritikker.

Både Gåte, deLillos og Black Debbath spiller på hovedscenen torsdag 25. juli.