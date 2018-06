Første sanger og kvinne som blir kunstnerisk leder i Risør kammermusikkfest Sanger: Marianne Beate Kielland har mange års erfaring fra ledelse av festivaler som ILIOS-festivalen og Lofoten Internasjonale Kammermusikkfest. Nå blir hun ny kunstnerisk leder i Risør kammermusikkfest. (Foto: Lena Lahti) Mezzosopranen Marianne Beate Kielland blir Risør kammermusikkfest første leder som er sanger – og kvinne. 26.06.2018 kl 19:59 (Oppdatert 20:04)



Kielland overtar som leder neste år.

– Med sin sterke interesse for kammermusikk er Marianne Beate Kielland et spennende valg for oss. Marianne har et stort internasjonalt kontaktnett, ikke bare av sangere, men blant instrumentalister og ensembler. Hun har mange års erfaring fra ledelse av festivaler som ILIOS-festivalen og Lofoten Internasjonale Kammermusikkfest, og så har hun en vidunderlig stemme, sier styreleder i Risør kammermusikkfest, Ragnhild Plesne, i en pressemelding.

Valgte bort opera

Marianne Beate Kielland valgte tidlig bort opera. Hun ville være konsertsanger, og etablerte seg raskt som en av verdens ledende innen dette feltet, og opererer til daglig bredt internasjonalt med de fremste orkestre, ensembler og dirigenter. Repertoaret hennes går hele veien fra barokk til dagens musikk.

Grammy-nominert

Hun har bak seg mer enn 40 plateinnspillinger, og har fått strålende omtale i det ledende internasjonale musikktidsskriftet Gramophone. Hun ble også Grammy-nominert i kategorien «Best Vocal Classical Album» for sin CD-innspilling av Veslemøy Synsk av Olav Anton Thommessen i 2012.

Kielland var med og startet ensemblet Nordic Voices i 1996, som spiller en viktig rolle under årets kammermusikkfest. Fra 2005 til 2009 var hun festivalsjef for ILIOS-festivalen i Harstad og deler av 2012 samt i 2014 og 2015 var hun daglig leder av Lofoten Internasjonale Kammermusikkfest.

Vi ha mer vokal

– Det er en fantastisk flott utfordring å bli spurt om å være kunstnerisk leder for Risør Kammermusikkfest i 2019. Jeg ønsker å skape en festival der det vokale blir gjennomgangstema. Det finnes en stor skatt av vokalmusikk der ute, og mye av dette ønsker jeg å gi til publikum. Samtidig skal den instrumentale kammermusikken fra barokken fram til vår egen tid også inneha en stor rolle. Flere strålende sangere og instrumentalister er allerede booket, så dette blir en fest. Jeg gleder meg stort, sier Marianne Beate Kielland.

Kielland tar over rollen som kunstnerisk leder etter fiolinisten Christian Tetzlaff.