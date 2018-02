– En unik mulighet STØRST: – Kunstiloen er fantastisk og kan bli den største samling moderne nordisk kunst, mener Mats Aronsen. (Foto: LIV EKEBERG) annonse Bølgene går høyt om Kunstsiloen på brygga i Kristiansand. Ordet ’unik’ går igjen når kulturprofiler i Arendal uttaler seg uavhengig av hverandre. 07.02.2018 kl 16:31 (Oppdatert 07.02.2018 kl 16:43)

– Det er mye snakk om Tangensamlingen, men det er viktig at det er snakk om et nytt, stort musem i et bygg som vil bli fantastastisk. Dette er en

unik mulighet som ikke kommer igjen, sier Bomuldsfabrikens Harald Solberg.

Hvis Kunstiloen på Odderøya realiseres, vil nye Sørlandets Kunstmuseum inkludere Tangensamlingen, som består av 1000 verk verdt 150 millioner kroner, gitt av kunstsamler Nicolai Tangen. Han vil donere for å utvikle byen som et kulturelt knutepunkt.

– Tenk på framtida

Onsdag deltok han på fylkets kulturkonferansen. Vi spurte noen av aktørene om deres tanker rundt silo-tilskudd.

Mats Aronsen, styremedlem i Arendal Kulturforum og tidligere mottaker av kommunens kulturpris, er helt enig.

– Vi må tenke på framtida. Kunstiloen i Kristiansand er kjempeviktig! Den er en fantastisk mulighet og et fantastisk prosjekt, mener Mats Aronsen, styremedlem i Arendal Kulturforum.

– Verdt hver krone

Kultursjef Linda Sætra er enig:

– Her har vi en helt unik mulighet til å få en kunstinstitusjon innenfor visuell kunst som vil få betydning for landsdelen og som vil kunne bli synlig og betydningsfull også utover landets grenser. Nye tanker om formidling fra Fuglestad vil gjøre dette til en attraksjon som vil kunne bety noe for innbyggerne i landsdelen, også de som i dag ikke benytter seg av eller har glede av kunsttilbudet vi har allerede, og for tilreisende og besøkende, sier Sætra til Agderposten.

Være med på spleisen

Kostnaden ved å bygge om den gamle kornsiloen er stipulert til 530 millioner kroner.

Kommende tirsdag skal fylkestinget avgjøre om og hvor mye Aust-Agder skal spytte i spleiselaget. Forslaget er på fem millioner kroner i, men Aust-Agder Venstre har foreslått å øke tilskuddet til sju millioner kroner. Aronsen mener prosjektet «er verdt hver krone».

– Vi må tenke på framtida. Dette vil kunne bli et fantastisk utstillingsrom for kanskje den største samlingen av nordisk modernisme i verden. Nå som vi snart blir ett fylke, er dette noe vi må være med å spleise på, sier Aronsen.

