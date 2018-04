Ekte Bond-klasse i kulturhuset GIR ALT: Rebekka Lundstrøm gir alt i ett av sine solonummer. Her blir hun koret av Solveig Andersen og Lill Staahl Rannekleiv som også var solister. (Foto: Synnøve Skeie Fosse) annonse Lekre damer i kjoler med dype kløfter og høye splitter. Gylne pistoler og champagne. Elegante herrer med tvers over og nypresset smoking, 22.04.2018 kl 14:40 (Oppdatert 15:14)

Det manglet verken på effekter eller stemning da Arendal Big Band inviterte til en kveld med James Bond.

Solide solister

En nesten fullsatt Store Torungen kunne glede seg over kjente låter fra over 50 år med James Bond-filmer. Som seg hør og bør når det står James Bond på spilleplanen, var det kvinnene som fikk dominere solistrekka – i alle fall når det gjaldt sang. Både Solveig Andersen, Rebekka Lundstrøm og Lill Rannekleiv Staahl høstet solid applaus fra salen for sin innsats.

Multitalent

Størst inntrykk på publikum gjorde nok stortalentet Oscar Andreas Haug fra Hisøy. 18-åringen er storbandets desidert yngste medlem, men var solist både på trompet og vokal. I to år har han spilt med Arendal Big Band, men dette var hans siste konsert med storbandet. Til høsten begynner han på jazzlinja ved institutt for musikk ved NTNU i Trondheim.

James Bond-leksjon

«Alle» har et forhold til James Bond, men Stefan Hergel har nok et noe varmere forhold til agenthelten enn de fleste. Med nærmest leksikalsk kunnskap om både filmene og musikken underholdt han publikum med «fun facts» i korte minutter mellom sekvensene.

Musikkamerater

Om de ikke har spesielt nært forhold til James Bond, er de fan av filmmusikken, de to korpsvennene Geir Rørbakken og Knut Gunnar Valle. Førstnevnte er geriatriker på SSH Arendal i det sivile. Valle jobber på Kitron. Men spille sammen har de gjort siden guttedagene i Tokke Skulemusikk i Dalen i Telemark.

– Flott musikk å spille, var de to enige om.

Musikalsk leder av storbandet gjennom de siste 15 årene, Audun Dertz, takket publikum for trampeklapp og frammøte – og kunne love fansen at ensemblet snart ville være tilbake på scenen i Kulturhuset.