Disse skal spille i Bakgården i sommer Konsert: Peter Harris og Ken Valentine underholder med sekkepipe i Bakgården fredag 24. august. (Foto: Pressefoto) Kommer: Michael Villmow m/bandet A Family Affair kommer til Bakgården onsdag 20. juni. (Foto: Pressefoto) Kommer: Sigrid Moldestad (bildet) har med seg Mattias Pérez til gårdskonsert i Arendal søndag 8. juli. (Foto: Pressefoto) annonse En rekke kjente og mindre kjente artister spiller på Bakgårdskonsertene i Arendal i sommer. Sjekk programmet her! 03.05.2018 kl 17:33 (Oppdatert 17:38)

Jørund Flaa

Tlf: 913 20 109

Arendal kommune arrangerer utekonserter i Bakgården, gårdsrommet til en av de finest bevarte bygårdene på Tyholmen i Arendal sentrum.

- Med bakgrunn i de flotte omgivelsene og den intimiteten som skapes mellom artister og publikum, har dette i en årrekke vært et favoritt spillested for våre mest profilerte artister, opplyser Frank Kvarstein i Arendal kommune i en pressemelding.

Her er sommerens program for Bakgårdskonsertene:

Onsdag 13. juni

Kl. 20:00: GURLS. Groovy Gurls Power.

Hanna Paulsberg sax/vokal, Rohey Taalah vokal, Ellen Andrea Wang bass/vokal. Arr: Kulturnettverk/Arendal Jazzklubb.

Onsdag 20. juni

Kl. 20:00: Michael Villmow m/band. A Family Affair.

Camilla Susann Haug vocal, Oscar Andreas Haug tp, Lars Andreas Haug tuba, Frederik Villmow tr, Michael Villmow sax.

Onsdag 27. juni

Kl. 20:00: Brøløy presenterer den kritikerroste forestillinga Bunnlinja.

Marianne Meløy skuespill, Trygve Brøske piano

Onsdag 4. juli

Kl. 20:00: Det Betales. Best of Beatles! Bernt Michael Johansen vok/b, Håvard Caspersen gtr, Magne Frydenlund gtr:/vok,Tor Henning Olsen vok/gtr, Rolf Øyvind Hæg tr,

Torsdag 12. juli

Kl. 20:00: Mikael Wiehe solo. Mikael Wiehe vok/gtr.

Onsdag 18. juli

Kl. 20:00: Vidar Busk & Daniel Eriksen. Blues, vintage rock 'n roll og soul.

Vidar Busk/Daniel Eriksen gtr, vokal, dobro, trampeboks m.m.

Tirsdag 24. juli kl. 19.00

Samnt torsdag 26. juli kl. 18.00 og fredag 27. juli kl. 18.00.

Mellåm holmer & skjær. Arendals historie under lupen! Et Teaterstykke av Odd Vaagland. Regi Kjersti Elvik. Skuespillere: Knut Elvik, Fredrik Schulzhe Krog. Musikk: Espen Larsen gitar Rasmus Solem tangenter Dag Tynes trommer Ole Kelly Kvamme bass.

Arr: Canal Street/Kulturnettverket.

Fredag 3. august

Kl. 20:00: Majken Christiansen m/band. Tribute to Ella Fitzgerald – the first lady of song.

Majken Christiansen vok, Håvard Fossum sax, David Skinner el.piano, Stig Hvalryg bass, Torstein Ellingsen tr.

Onsdag 8. august

Kl. 20:00: Staffan Hellstrand. Møt en av Nordens store rock-, pop- og visepoeter. Staffan Hellstrand vok/gtr.

Mandag 13. august

Kl. 20.00. Arve Tellefsen (fiolin) og Kjetil Bjerkestrand (tangenter). Gratiskonsert. Arr. Arendalsuka.

Tirdag 14. august

Kl. 18:00 Kulturdebatt. Arr. Kunstnernettverket.

Kl. 20.00 Oslo Strykekvartett. Geir Inge Lotsberg og Liv Hilde Klokk, fiolin, Magnus Boye Hansen, bratsj, Øystein Sonstad cello. Gratiskonsert. Arr: Arendalsuka.

Onsdag 15. august

Kl. 21:00: "Svarte natta" Debatt om svart økonomi og konsert med Unni Wilhelmsen, Sol Heilo og Hanne Mari Karlsen. Gratis inngang. Arr: Samarbeid mot svart økonomi.

Torsdag 16. august

Kl 18:30: Samtale ledet av Harald Stanghelle «Hva skjer i USA»

Kl.20:00: Konsert med Kirsti, Ola & Erik. Rags & Silks. Kirsti Huke vok, Ola Kvernberg fiolin, Erik Nylander tr. Gratis inngang. Arr: Arendalsuka.

Fredag 17. august

kl. 12.00: Kulturdebatt. Arr; Arrangørforum/Balansekunst.

Kl. 13.30 ;Konsert med Erlend Ropstad (gtr/vok) & Erlend Viken (fiolin) Gratis inngang. Arr: Arrangørforum/Ballansekunst og Arendalsuka.

Fredag 24. august

Kl. 20:00: “The Heroes of Kringen – a Pipers Tale”. Sekkepipeaften.

Peter Harris sekkepipe, Ken Valentine, sekkepipe, Nikoli Hagenhuse sekkepipe, Leif Morten Larsen, snare drum.

Onsdag 29 august

Kl. 19.00: Amatørene. Viser, country og allsang! Arr: Amatørene.

Fredag 31. august

Kl. 19.00: Amatørene avslutter sesongen med viser, country og allsang! Arr: Amatørene.

Søndag 8. juli kl. 17.00

Gårdskonsert klokken 17.00 på Austre Moland: Familiekonsert på gården til Sigurd og Anne-Berit Ledaal, Ottersland.

Sigrid Moldestad med Mattias Pérez. Norsk- svensk duo med røtter i folkemusikken