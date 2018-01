Disse fire er klare for Skral Festival KOMMER TIL SKRAL: Svenske Sarah Klang. (Foto: Pressebilde) annonse Albumaktuelle, svenske Sarah Klang kommer. Det gjør også rapperne Joey Bada$$, Blackbear og A Boogie wit da Hoodie 26.01.2018 kl 13:37 (Oppdatert 13:37)



– Vi vil gjerne være en festival med en del ulik musikk på programmet, og opererer ut fra tanken om at god musikk er god musikk uansett sjanger.

Slik innleder Skrals bookingansvarlig Toffen Gunnufsen e-posten om det ferske artist-slippet.

Han er klar med tre rappere:

27 år gamle Blackbear står bak Justin Biebers globale hit «Girlfriend» i 2012, og står samtidig stått på egne artist-bein.

A Boogie wit da Hoodie kommer fra Bronx i New York, «og har åpenbart et sterkt forhold til rapsmusikken derfra», skriver Skral om slippet.

I fjor kom albumet The Bigger Artist med it-låten «Drowning», en låt som gikk inn på Billboard-listen.

Joey Bada$$ vakte på sin side oppsikt med miksteipen 1999, sluppet i 2012 på sitt eget plateselskap.

«Som motvekt til den kommersielle hiphopen er Jo-Vaughn Virginie Scott en frittalende rapper med dype røtter i musikken fra hjembyen New York», heter det i omtalen.

Sist, men ikke minst: «Saddest girl in Sweden – now crying in Gothenburg».

Dette er Sarah Klangs egen karakteristikk av seg selv, nevner pressemeldingen.

«Klang innehar en stemme for de store følelsene. Hun er i ferd med å bli en stor stjerne i hjemlandet, fulgt opp av hyppig turnéring og tilstedeværelse i media».

Før hun ankommer Skral til sommeren, er hun klar for By:Larm i mars.

Skral Festival arrangeres 10. og 11. juli, 2018 på Groos utenfor Grimstad.

tarald.reinholt.aas@agderposten.no