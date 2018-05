Dette blir årets sommershow i Grimstad Sommershow: Årets sommershow på Apotekergaarden i Grimstad blir med Jon Niklas Rønning. Sommersho: Plakaten til årets show. annonse «Jeg reiser alene» blir årets sommershow på Apotekergaarden i Grimstad. 03.05.2018 kl 15:52

Jørund Flaa

- «Jeg reiser alene» er komiker Jon Niklas Rønnings første soloshow - og han har valgt favorittbyen Grimstad for den nasjonale debuten! skriver arrangør Rolf Erik Nilsen i en pressemelding.

Her går det frem at humorforestillingen, som blir årets store sommershow på Apotekergaarden, har premiere torsdag 28. juni.

Naturlig valg

- «Jeg reiser alene» er nyskrevet for Grimstad-publikummet og vil inneholde alt vi kjenner Rønning for: aktuelle humorviser i stil med den han presenterte på «Idrettsgallaen» i år, parodier i kjent Bye & Rønning-ånd, satiriske numre fra nyhetsbildet, improviserte sanger med publikum, samt sørlandske tilpasninger og noen overraskelser m.m, heter det i pressemeldingen.

Rønning gjør det klart at han synes Grimstad var et naturlig valg for premiere av det nye showet. Han har spilt en rekke show i Grimstad tidligere.

Kjente musikere

- Det ble billettrekord med «Bye & Rønning redder sommeren» i 2010, 2013 spilte han med Åsleik Engmark og Hilde Louise Asbjørnsen i «Småtingsvalg» og i 2015 var han her på nytt med Cecilie Steinmann Neess i «Drømmeshow». Hver gang er de blitt belønnet med terningkast fem og seks i avisene, sier Nilsen.

Med seg på scenen til sommeren har Rønning flere kjente musikere:

Asbjørn Ribe fra Birkeland på piano og vokal.

Lise Voldsdal fra Vågsbygd på fiolin.

Andreas Haga fra Grimstad på bass.

Stand Up Norge AS er også med på produksjonen av årets sommershow i Apotekergaarden: