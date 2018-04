De øvde på å drive tilbake en fiendtlig hær i Arendal. Like etter ble det alvor

Samtidig med den økte trusselen for krig, opplevde mange skytterlag en økt tilstrømning av nye medlemmer som ønsket å drive skytetrening. 27. januar 1940 ble det holdt møte på Central Hotel i Arendal der en diskuterte mulige løsninger. Til stede var representanter for skytterlag, idrettslag og forsvaret. Løsningen ble organiserte øvelser under ledelse av skipsreder og løytnant Olaf Christian Boe.

Arendals Forsvarsforening var et lokallag under Norges Forsvarsforening som ble stiftet i 1886. Formålet med foreningen var å styrke den norske forsvarsevnen gjennom blant annet opplysningsvirksomhet, politisk press og pengeinnsamlinger.

I 1940 ønsket Arendals Forsvarsforening å anskaffe sitt eget militære våpen til øvelsesbruk. 6. januar 1940 sendte de brev til Kongsberg Våpenfabrikk.

I brevet spurte foreningen om å få kjøpe «en mitralijøse eller subsidiært et maskingevær – fortrinnsvis et våpen skikket til bruk mot luftmål – til øvelse for foreningens medlemmer og mulig gave til en av Hærens avdelinger i distriktet.» Våpenfabrikken hadde imidlertid ingen våpen å selge, men var heller ikke helt avvisende.

Våpenfabrikken sendte henvendelsen videre til generalfelttøymesteren i det norske forsvaret som hadde ansvar for anskaffelser og fordeling av våpenteknisk materiell. 27. januar fikk forsvarsforeningen svar. Heller ikke generalfelttøymesteren hadde våpen å selge, men han kunne orientere om at et parti med mitraljøser var under produksjon og at disse ville være ferdig til sommeren.

Han skrev også at prisen ville ligge på 2 500 kroner pr mitraljøse inkludert et luftmålstativ. Noen handel ble det ingenting av.

Purret på maskingevær

Da generalfelttøymesteren brukte lang tid på å besvare forsvarsforeningens henvendelse, sendte foreningen i mellomtiden et purrebrev til forsvarsdepartementet. 29. januar kom departementets svar. «I anledning av den ærede Forsvarsforenings spørsmål i skrivelse av 24 ds. skal meddeles at departementet for tiden ikke finner å kunne samtykke i at skytterlag m.v. anskaffer automatiske våpen til øvelsesbruk.» Arendals Forsvarsforening fikk ikke kjøpt en mitraljøse, men noe dager senere startet altså Arendals frivillige militæropplæring opp med våpen innlånt fra hæren.