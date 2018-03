De har vært ute i all slags vær. Sånt blir det bilder av

Initiativtaker og primus motor er Birgit Fostervold. Hun driver galleriet og leier det videre ut til lokale fotoentusiaster som ønsker å stille ut bilder. Birgit er en stor inspirator og pådriver for fotointeressen her i byen. Hun er blant annet instruktør i fotokurs for ungdom på Munkehaugen skole. Hver lørdag klokken 11 – 13 er det fotokafé i galleriet for alle som er interessert i foto.

Der har det har vært godt oppmøte og flott stemning hver lørdag det halve året som har gått siden starten.

Utstillingene har kommet på løpende bånd med portrettfoto, konsertfoto, foto med bruk av lysmalingsteknikker, foto fra bilkirkegård og ulike former for naturfoto. Aktuelle nå er de to naturinteresserte fotografene Tone Heggelund og Terje Alveberg. De har en utstilling kalt «På naturlig vis» Tittelen indikerer at dette er naturfoto, og at det ikke er fotografier som er manipulert i ettertid annet enn vanlig redigering

Nesten samtlige av de mer enn 40 naturbildene er fra Aust-Agder. Her snakker vi om kortreist foto fra øst til vest i fylket.

Fotografiene formidler stemninger, lys, storm og stillhet fra alle årstider. Her er det bilder tatt tett på blomster og planter, fuglefoto tatt med ulike teknikker, landskapsbilder fra vinter på heia til bølgesprut rett til værs ute ved havet. De som tar turen innom utstillinga kan la seg glede over fargene, finne ro i harmoniske komposisjoner, og la seg inspirere over det vakre naturen har å by på rett utenfor vår egen dørstokk. Tone Heggelund bor østover i fylket og jobber i Arendal.

Mange av motivene har hun funnet blant annet på reisevei mellom jobb og hjem. Nærhet til havet gjenspeiles i andre av hennes bilder. Terje Alveberg bor vestover i fylket og jobber i Grimstad og har tatt mange av sine bilder i disse områdene. I tillegg har han bilder fra for eksempel Hillestadheia med sine snødekte landskap. Dette er to fotografer som er ute i all slags vær og til alle årstider. Sånt blir det bilder av. På utstillingen kan man se bilder som har fått poeng og hederlig omtale i NM i Foto, og bilder som har vært utstilt på NNFF (Norsk Naturfotofestival) på Ski. Begge fotografene er medlemmer i Arendal Fotoklubb og Biofoto Sørlandet. Lørdag 3. mars var det åpning av utstillinga «På naturlig vis» med mange interesserte innom, mye godord, og bildesalg allerede første dagen.