– De frembringer gamle minner, og vil skape mange nye TIL TVEDESTRAND: DeLillos opptrer på Furøya i Tvedestrand lørdag 14. april. (Foto: ) annonse DeLillos blir årets trekkplaster under sommerens kystkulturuke i Tvedestrand. Rockebandet opptrer under hovedkonserten på Furøya lørdag 14. juli. 22.02.2018 kl 21:09 (Oppdatert 22.02.2018 kl 22:01)

Oddvar Paulsen

Tlf: 907 61 097

– Folkefavorittene «Smak av honning», «Neste sommer», «Flink», «Kokken Tor» og «Tøff i pysjamas» vil garantert frembringe noen gode gamle minner for de fleste av oss – og selvfølgelig skape mange nye når de i år skal holde konsert på en av Norges vakreste øyer, heter det i en pressemelding fra Kystkulturuka hvor det ikke legges skjul på at man er stolte over å ha signert deLillos.

Jubileum for «Neste sommer»

– Kystkulturuka blir større for hvert år, og det er utrolig fint å ha fått lov å være med på en slik utvikling som vi har hatt, opplyser Siw Johannessen i pressemeldingen. Også i år er hun leder for Kystkulturuka.

– Ekstra stas er det at vår hovedattraksjon faktisk har 25-års jubileum på en av sine mest kjente låter «Neste sommer» akkurat i år, heter det videre.

En av de fire store norske

Med en enorm mengde allsangvennlige hits i kofferten har deLillos vist seg å være et av de fremste innenfor norsk rock. Gruppen ble dannet i Oslo i 1984 og blir regnet som en av de mest markante i norsk musikkliv fra 1980-tallet og frem til i dag. Sammen med Raga Rockers, DumDum Boys og Jokke & Valentinerne blir deLillos nevnt som en av de fire store norske rockegruppene.

Lars Lillo-Stenberg deltok i Hver gang vi møtes i 2014. Samme høst ga deLillos ut albumet «Rett og slett livet» til strålende kritikker. Albumet lå på 1. plass både på iTunes og VG albumlista etter utgivelsen. Siden sommeren 2016 har bandet gitt ut to album. «Peiling på seiling» og «La oss ble fri for all nostalgi» ble begge mottatt med strålende kritikker.

Håper på storinnrykk

– Vi gleder oss veldig til denne konserten, og håper det også i år er mange som tar turen over vannet for en helt spesiell musikkopplevelse og ikke minst god kystkultur, forteller Siw Johannessen ifølge pressemeldingen.

Kystkulturuka avvikles i perioden 11.-15.juli.

odpa@agderposten.no