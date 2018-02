Bygda hadde forberedt seg i månedsvis – til skifesten i 1963

En vinterhelg i 1963 ble det skrevet skihistorie i Birkenes. Den lille bygda skulle være vertskap for årets norgesmesterskap i langrenn. Birkenes Idrettslag og Vest-Agder skikrets sto som arrangør.

I løpet av tre dager hadde rundt 25 000 tilskuere tatt turen til Birkenes for å se Norges beste konkurrere. Flere av skiløperne kunne etter endt løp motta sin velfortjente pokal hos kong Olav. En av dem var Reidar Andreassen fra Herefoss.

Tidligere fuktige sørlandsvintre førte til en viss frykt for dårlige forhold og i verste fall avlysning, men da arrangementet startet 15. februar var Birkenes preget av et eventyrlig vintervær med strålende sørlandssol.

Reidar Andreassen (1932-) vant ingen løp under NM i Birkenes, men på stafetten tok han sammen med Aadne K. Mykland og Kjetil Tveit en sterk 4. plass for Mykland IL. På 5-mila ble han også nummer 10 og dermed beste sørlending. Dette var imidlertid ikke første gang Reidar deltok i et norgesmesterskap.