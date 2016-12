Få full digital tilgang på Agderposten i 1 måned for kun 99,- Klikk her Hei! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Klikk her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

Britisk stjerne til Grimstad-festival : (Foto: ) Den britiske artisten Tom Odell er klar for Skral Festival 2017 07.12.2016 kl 15:45

Tarald Reinholt Aas

Det opplyser Toffen Gunnufsen, daglig leder og bookingansvarlig i Skral, i en pressemelding. Gunnufsen legger ikke bånd på sin begeistring: – Han har den berømte x-faktoren som har ført til sammenligninger med enorme størrelser som Bowie, Elton John og Coldplay, og det blir stort å se ham på Groos foran vårt entusiastiske publikum. Odell kommmer til å avslutte Skral programmet tirsdag 11. juli. I presentasjonen av ham, trekkes det frem hvordan 26-åringen har på få år har vunnnet en Brit Award og den høythengende Ivor Novellos Songwriter of the Year-prisen. Debutalbumet Long Way Down i 2013 gikk rett til topps på listene i Storbritannia, og ble belønnet med en femmer på terningen av Dagbladet her hjemme. Odells to konserter i Norge har ble utsolgt på kort tid - konserten hans i 2015 måtte flyttes opp Rockefeller til Sentrum Scene. Den britiske stjernen føyer seg til i en lineup som til nå inkluderer Karpe Diem, Janove, Max Jury (US) og Youngr (UK).