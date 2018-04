Big band skal gjøre Bond FRA ELVIS TIL BOND: Solveig Andersen og Arendal Big Band gjorde stor suksess da de tolket rockelegenden Elvis i fjor. Lørdag er det filmmusikken til James Bond som skal under lupen. (Foto: MONA HAUGLID) annonse I fjor hyllet Solveig Andersen og Arendal Big Band rockekongen Elvis Presley. I år tar bandet steget inn i filmens verden og utfordrer agent 007s musikkportefølje. 18.04.2018 kl 09:26 (Oppdatert 09:26)

– Filmen, musikken eller begge deler, du vil elske Arendal Big Bands versjoner av filmmusikken til James Bond, sier bandets musikalske leder, Audun Dertz, eller Audun «Q» Dertz, som han liker å kalle seg i denne settingen. I alle fall hvis vi skal sette vår lit til pressemeldingen bandet har sendt ut.

Slo på stortromma

Arendals populære storband er aldri redd for å gi seg i kast med ambisiøse prosjekter. I fjor presenterte de Elvis, og det fikk Agderpostens anmelder til å slå på stortromma.

«En meget kompetent gjeng bestående av Arendal Big Band med sin skøyersjef Audun Dertz og helt riktig 50-talls oppkledde sangere: Solveig Andersen, Rebekka Lundstrøm, Lill Aanby Rannekleiv Staahl, Trude Innvær og Lin Pedersen sørget for en vidunderlig og vilter gjennomgang av Rockekongen Elvis Presleys legendariske arvegods», skrev Agderpostens utsendte Morten Arnesen og trillet terningen til en sekser etter fjorårets konsert.

Nå er det altså filmmusikken til James Bond som skal tolkes.

Variert

– Publikum vil få høre hele spekteret av de kjente melodiene helt fra starten av James Bond-filmene på 60-tallet og fram til i dag, sier Dertz ifølge pressemeldingen.

– Det blir fra reggae til swing, funk til rock og ballader til soul, det er et fantastisk variert innhold i musikken. Den vokale biten ivaretas selvsagt av våre faste vokalister Solveig «Bond» Andersen, Rebekka «Bond» Lundstrøm og Lill «Bond» Rannekleiv sammen med koristene Lin Pedersen og Trude Innvær, sier musikalsk leder og dirigent Audun Dertz.

Kle deg ut

Bandet oppfordrer publikum til å stille i real James Bond-stil og lover gjenhør med låter som «Diamonds are forever», «From Russia with love» «Skyfall», «Live and let die», «License to kill», «Goldfinger» og mange flere. Konserten finner altså sted i Arendal kulturhus lørdag 21. april.

