Amalie Snøløs: - Jo, vi er sammen! OMSLYNGET: Amalie Snøløs og Herman Tømmeraas. Førstnevnte kjent fra Farmen, sistnevnte fra Skam. (Foto: Håkon Jørgensen) Etter Farmen: Amalie Snøløs (22) hjemme på gården i Birkenes kommune. (Foto: Tarald Reinholt Aas) Amalie Snøløs (22) nekter for at fprholdet til Skam-stjernen Herman Tømmeraas (21) er et PR-stunt. 08.06.2018 kl 08:11

Jørund Flaa

Tlf: 913 20 109

- Jeg tenker at de som tror det, får tro det. Og jeg gidder ikke sitte å prøve å overbevise folk som allerede har gjort seg opp en mening. Det er pripne, sure folk. Eller det kan jo være de tror de er smarte også, siden de mener at vi bare gjør dette for PR. Men det gjør vi absolutt ikke, sier den tidligere Farmen-deltakeren fra Birkenes til VG.

- Hadde vært trist

Det var i midten av april at Amalie Snøløs bekreftet at hun og Skam-stjernen Herman Tømmeraas var kjærester.

Siden den gang har hun åpent snakket om sin egen seksualitet i Det Nye. Og på sosiale medier har flere spekulert i om hele forholdet til Skam-stjernen er oppspinn.

- Jeg hadde ikke giddet å være sammen med noen bare på grunn av PR-verdien av det. Det hadde vært litt trist, egentlig. Vi er sammen fordi vi har funnet tonen og fordi vi har noe spesielt. Vi reiser masse ned til Birkeland der jeg bor, og jeg setter sykt pris på at vi tar oss tid til det, sier hun til avisen.

- Veldig forelsket

Til VG forteller hun at hun er hodestups forelsket i Tømmeraas.

- Jeg vil påstå at jeg er veldig forelsket om dagen. Jeg må jo si at jeg er det. Og det er veldig deilig. Det som er så bra med å være forelsket, er at man blir så sykt oppslukt i den personen. Og derfor er det kanskje bra at vi bor så langt fra hverandre, da har vi jo ikke muligheten til å være sammen hver dag, sier Amalie til VG.

Avstandsforhold

Snøløs har nemlig flyttet hjem til Birkeland, Tømmeraas bor i Drammen.

- Det tar jo bare en halvtime med fly til Oslo. Og så jobber vi å mye på hver vår kant, og da prater vi ikke så mye på telefonen heller. Når man jobber så mye fra hverandre, gleder man seg jo veldig til å se hverandre igjen. Men det er så klart veldig hyggelig å komme hjem og kveldene og legge seg sammen, sier hun til VG.