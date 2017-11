Akkurat nå topper han listene – til sommeren spiller han på Skral

Få full digital tilgang til alt innhold i 1 måned for kun 59,- Klikk her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

Cezinando er første navn ut på Skral-plakaten for 2018: – Et enkelt valg, sier Toffen Gunnufsen. 03.11.2017 kl 12:38 (Oppdatert 12:40)

Tarald Reinholt Aas

Tarald Reinholt Aas

Tlf: 957 78 354 Skral 2017 ble en opptur av dimensjoner, begynner daglig leder og bookingansvarlig i Skral, Toffen Gunnufsen, i en fersk pressemelding. Og planleggingen av 2018-festivalen er godt i gang: 10. og 11. juli samles igjen artister og publikummer på Groos i Grimstad. Første artist navn ut er Cezinando, Oslo-artisten som de tre siste ukene har toppet VG-lista med albumet Noen ganger og andre – samt fått storslagne anmeldelser. – Et enkelt valg, sier Toffen om bookingen. Om den 22-årige artisten, hvis fulle navn er Kristoffer Cezinando Karlsen, nevnes det at han debuterte allerede i 2012, og i vant 2016 NRKs Urørt-finale med låten "€PA". – Noen ganger og andre er hans fjerde album og hans definitive gjennombrudd i Norge, skriver Gunnufsen. tarald.reinholt.aas@agderposten.no