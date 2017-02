Sønnen til Charles og Gunvor: - Jeg er sjokkert og lei meg

Det er en flott tanke at folk skal få bo hjemme så lenge de ønsker, men det kommer en dag da dette ikke er forsvarlig og ønskelig lenger. Denne dagen har for lengst kommet for vår pleietrengende far, som mot sin vilje blir tvunget til å bo hjemme alene.