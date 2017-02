Da jobben i Nordsjøen forsvant fant May Zwilgmeyer løsningen

May Zwilgmeyer har fått en ny hverdag som baker etter at hun mistet jobben i Nordsjøen. Fra huset hvor det en gang lød skrik og barnegråt, lukter det nybakt langt ut i veien. På kjøkkenet som var fødehjem for Tvedestrand på femtitallet, har May tatt brødene ut av ovnen. Nå skal bollene knas.