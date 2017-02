Den farlige mistanken

LEDER: Det var et eiendommelig syn å se kulturminister Linda Hofstad Helleland drive idrettspresident Tom Tvedt inn mot tauene i bokseringen, for å bruke en idrettsmetafor, i åpenhetsdebatten om idrettsforbundet. Statsråden har vært den fremste pådriveren for å få mer åpenhet inn i idrettsteknokratiet.