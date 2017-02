– Samlet Agder må gi gass for nye veier

To store og viktige veiprosjekter for Arendals-regionen sto på bystyrets sakskart denne uken: Ny vei til Gullknapp og ny vei til havna på Eydehavn. Bystyret mener et nytt, sammenslått Agderfylke må gi gass for begge prosjektene.