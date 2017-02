Reagerer kraftig på Steinerskole-nei: – Feigt og smålig av Ap

Trass i at det egentlig er solid flertall i Arendal bystyre for å gi Steinerskolen kommunal garanti på 8 mill. for å sikre nybygg, ble garantien nedstemt 23–16. Smålig av Ap å bruke pisken, tordnet Anders Kylland (Frp).