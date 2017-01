Krysser egne flyktningspor

LEDER: Den rekordlave tilstrømmingen av flyktninger til Norge kan gi et inntrykk av at verden er i ferd med å falle på plass igjen. Det gjør den ikke. Flyktningene som fryser og sulter i utkanten av Europa og ikke får slippe nordover er en påminnelse om at noen betaler en høy menneskelig pris når Sylvi Listhaug soler seg i glansen av sin flyktningpolitikk.