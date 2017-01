Grimstad-rådmannen om Kirkens Bymisjon: – Mislykket, pengene er tapt

Det som skulle bli et prosjekt for å hjelpe vanskeligstilte i Grimstad, ble en fiasko. Kun få måneder etter at tilbudet startet opp, ble det nedlagt på grunn av konflikter med Kirkens Bymisjon i Kristiansand.