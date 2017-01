Førpremiere på Jan Vardøens «Det norske hus» i ettermiddag

b ARENDAL: Torsdag 26. januar er det førpremiere på Det norske hus, en komedie og politisk satire av Jan Vardøen. Den ordinære kinopremieren er ikke før 17. februar, men i dag kan folk altså se den i Arendal, med regissøren tilstede. Etter filmen blir det mat og debatt i Grids lokale på Tyholmen, i samarbeid mellom Grid og Refugees Welcome to Aust-Agder. Der er spørsmålet: Er asylsøkere en ressurs for Norge? Filmen begynner klokka 16. Det norske hus er en helaftens spillefilm, en politisk satire om hvordan det er å være fremmed i Norge og måtte lære seg norsk kultur og kjøreregler. Filmen følger Ramin, en resurssterk mann fra Midtøsten, som kommer syklende over grensen til Norge. Han finner raskt veien til Akademiet hvor han skal lære å bli norsk gjennom en serie kulturprøver, den ene mer surrealistisk og bisarr enn den forrige. Hvis han ikke består prøvene, må han ut av landet.