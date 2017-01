Pasienter får ikke behandling raskt nok

– Noe av bakgrunnen for tilsynet er at for sen behandling av sepsis har medført dødsfall i Norge. Sjansen for dødelighet øker med sju prosent for hver time antibiotikabehandlingen utsettes. sier Aud Henriette Garmann Askevold, assisterende fylkeslege ved Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder.