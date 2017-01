Publikumsrekorder i både øst og vest

Museumspedagog Carolina M. Moland på Næs Jernverksmuseum kan slå fast at 2016 ble et rekordår: De har telt 18.473 mennesker publikummere totalt på de Tvedestrands-museene som ligger under Næs Jernverksmuseum. Jernverksmuseet hadde selv nærmere 14.000, Forvaltergården 2.400, 67 på Holt Skolemuseum og resten på Solberg gruve og Hammerbakken. Totalt har de nådd rundt 1.000 flere mennesker enn året før.