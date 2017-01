Jobber med likestilling også for nye kulturer

– Vi har ikke noen kvalitative data på at Arendal har blitt et bedre sted å bo. Men da Arendal var den første kommunen som vedtok tiggeforbud, var nettverkene etablert og vi gikk tydelig ut og sa at dette er ikke noe vi ønsker. Og da opphevet bystyret sitt vedtak, fortalte leder i Med hjerte for Arendal, Lisbeth Iversen.