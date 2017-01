Krever at farlig Hisøy-vei sikres før boligprosjekt får grønt lys

– Det er ikke tvil som at dette er en særlig farlig skolevei! konkluderte Roar Gundersen (H) i kommuneplanutvalgets møte etter at de ni politikerne først hadde vært på befaring i Vikaveien på Hisøy, hvor utbyggere ønsker å erstatte et eldre eternittkledd hus med fire bygg som i alt skal inneholde 12 leiligheter, samt et parkeringshus i fjellet bak/under med plass til 22 biler