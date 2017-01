For utrolig til å være sant?

Det har knapt hendt før at en norsk politibetjent er blitt tiltalt for så alvorlige forhold som grov korrupsjon og narkotikakriminalitet. Den profilerte etterforskeren Eirik Jensen skal ifølge tiltalen ha medvirket til innførsel av ikke mindre enn 13,9 tonn hasj, og for å ha tatt imot penger og andre fordeler til en samlet verdi av minst 2,1 millioner kr. Jensen er også tiltalt for ulovlig oppbevaring av ni uregistrerte skytevåpen.