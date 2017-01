Lokker etablerere med ny nettportal

– God og lett informasjon over tilgjengelige næringsarealer tror vi er et stort konkurransefortrinn i næringsarbeidet, sier prosjektleder Bård Vestøl Birkedal som jobber med utviklingen av en felles, strategisk næringsplan for de åtte kommunene i Østre Agder-samarbeidet (Grimstad, Arendal, Froland, Tvedestrand, Åmli, Gjerstad, Risør og Vegårshei).