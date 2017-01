Arendal kommune bommer på pris for andre gang

Anbudskonkurransen for Roligheden skole er andre gang Arendal Eiendom KF bommer stort på en priskalkyle på ny skole. I 2013 lå laveste anbud 84 mill. over kalkylen på 212 mill. for ny Stuenes skole. Da valgte foretaket å kåre en vinner, men gikk i forhandlinger i etterkant og fikk kuttet prisen til 250 mill, – som ble godkjent av bystyret.