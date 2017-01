Avlyste etter sprekk på over 16 millioner kroner

I et brev til de seks tilbyderne sendt etter styremøtet i Arendal Eiendom KF rett før jul, forklarer Arendal Eiendom KF og deres konsulent Rambøll hvorfor samtlige seks totalanbud på ny Roligheden skole er forkastet, og konkurransen avlyst: Her opplyses at budsjettet lød på 198 mill. - og at alle de fem gjenværende anbud - etter at det ene er forkastet av formelle årsaker - ligger langt over dette. I brevet, som Agderposten har fått innsyn i, argumenteres for at opverskridelse av budsjett er en saklig grunn til å avlyse konkurransen. Det vises til en KOFA-avgjørelse fra 2010 der 8 prosent overskridelse blir godtatt som saklig grunn til avvisning.