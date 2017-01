Politikere som ombudsmenn

Som de fleste andre undrer Nordli seg på at kun vel 6.000 kroner i manglende inntekt i 2015 gjør at familien ikke kan gjenforenes og bo sammen i Norge, hvor Haakon Dikilitas nå har fått ny, fast jobb. Isteden må han nøye seg med besøk av kona og parets lille sønn på turistvisum. «Her er det ikke brukt skjønn. Det virker for meg som at det er datamaskiner som behandler klager, og ikke mennesker, at søknader blir lest mekanisk» , uttalte Cornels Nordli til Agderposten i romjulen.