Fylkeslegen har avdekket flere lovbrudd mot utviklingshemmede i Grimstad

Det slår Fylkesmannen fast i et overordnet tilsyn med helse- og omsorgstjenestene til utviklingshemmede innbyggere over 18 år hjemme i egen bolig i Grimstad kommune. Tilsynet er en del av et landsomfattende tilsyn. Tilsynet omfattet to hovedtemaer: Praktisk bistand og medisinsk oppfølging.