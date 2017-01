Ny norsk prisrekord på bensin

Veiledende priser hos Circle K (tidligere Statoil) fra 2. januar er 16,29 kroner per liter for bensin, mens dieselprisen settes opp til 15,25 kroner, det høyeste nivået noensinne, ifølge [URL]E24;http://e24.no/privat/arbeiderpartiet/naa-faar-vi-tidenes-hoeyeste-bensinpris/23886223[URL]. Prisene er påvirket av at avgiftene økte med 34 øre for bensin og 55 øre for diesel fra og med søndag 1. januar.