Blir ny kommunedata-sjef

Det var nå i romjulen at styret i IKT Agder ansatte enhetsleder Rune Johansen i Den Digitale Østregionen (DDØ) som ny daglig leder i IKT Agder IKS. Mens DDØ er et vertskommunesamarbeid mellom fem kommuner i Østre Agder og har 17 ansatte – er IKT Agder IKS et interkommunalt selskap med 45 ansatte, eid av Arendal, Grimstad og Froland kommune, samt fylkeskommunen. Selskapet står for innkjøp, drift og utvikling av datatjenester hos eierne.