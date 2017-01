Seriøs parkeringsbransje

Vi er vel flere som har opplevd å få parkeringsbøter vi opplever som urettferdige. Mange har også opplevd å møte aktører i parkeringsbransjen som oppfører seg urimelig. Det er langt ifra noen hyggelig opplevelse. Til tross for at en innstramming overfor de useriøse i parkeringsbransjen har vært etterlyst i mange år, har lite blitt gjort, før nå. I mars ble et nytt parkeringsregelverk vedtatt. Ved nyttår trer det i kraft. Kanskje dette var siste jula du opplever å få en urimelig parkeringsbot?