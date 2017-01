Knut er ute, Bård er klar

– Nytt på nytt er jo en dinosaur. Overlever konseptet dette skiftet, kan programmet gå i all evighet. Klart jeg har begynt å kjenne på at det snart er premiere for meg som programleder. Helt ærlig så tenker jeg en del på hvordan det skal gå. Har ikke mistet nattesøvnen ennå, men det sitrer jo i kroppen, forteller 47-åringen fra Skien om forventningspresset. Fredag 13. januar dukker han opp som programleder for Nytt på nytt for første gang.