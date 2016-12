Rekord for Knoppetangsløpet

Hele 72 løpere fant veien til Staubø og årets siste orienteringsløp. Knoppetangsløpet har etter hvert blitt en tradisjon for orienteringsløperne nyttårsaften. Denne gangen var det altså rekordmange som stilte på startstreken, under perfekte forhold for orientering på Staubø.