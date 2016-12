Verden bedre enn sitt rykte

Antall mennesker som sulter har gått ned med 216 millioner siden 1990, ifølge Verdens Matvareprogram. Sammenlignet med tiden før årtusenskiftet, dør det 17.000 færre småbarn hver dag. Ni av ti barn går på skole. Samtidig er det blitt 700 millioner færre ekstremt fattige, til tross for at halvparten av alle nordmenn, ifølge en Norstat-undersøkelse, tror at verdens fattigdom er doblet de siste femten år.