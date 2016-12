Frykt for enda en nyttårsfeiring med øyeskader

– Vi jobber for at det skal bli null skader under nyttårsfeiringen, som jo skal være en hyggelig affære. Men det er fare for at det blir skader i år også. Vi håper folk bruker beskyttelsesbriller, er edru og holder barna unna steder der man skyter opp fyrverkeri, sier avdelingsdirektør Anne Rygh Pedersen i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) til NTB.