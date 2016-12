En plass i fremtiden

De fleste fikk nok sine ønsker oppfylt i julen, enten forventningene var knyttet til julepresanger, god mat eller sosialt samvær med familien. Men det gjelder ikke alle. Det finnes barn i Aust-Agder som gruet seg til den feiringen vi nå har bak oss. For flere tusen barn i fylket vårt tilhører familier som bor i fattigdom. Og det blir stadig flere av dem. Det lokale Røde Kors meldte i høst at de registrerer et stadig tydeligere A -og B-lag av familier her i fylket.