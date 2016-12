Stefaren som alltid er helt i bakgrunnen

Det kan aldeles ikke ha vært noen spøk for Jomfru Maria å skulle fortelle sin forlovede at hun var blitt gravid uten hans medvirkning. Hun må ha vært svært bekymret, om ikke livredd, for å fortelle sin kommende mann at hun var med barn. Konsekvensene den gang kunne være voldsomme. Hun risikerte å bli utstøtt og i verste fall steinet. Men Josef var en mild mann og ville ha skilsmisse i stillhet. Helt til en engel åpenbarte seg for ham og fortalte at Maria snakket sant. Hva skulle han tro?