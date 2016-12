Gi plass til andre i julefeiringen

Julefeiringen som står foran oss er en familieintim feiring som samler de fleste nordmenn en gang i året. Familier som er spredd for alle vinder kommer ofte sammen i denne høytiden i sosialt fellesskap rundt bord fylt opp av juleribbe, torsk, kalkun eller pinnekjøtt. Det er en viktig feiring, også for å holde familiebåndene ved like i et stadig mer fragmentert samfunn.