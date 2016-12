Friidrettshall til 90 mill kroner klar til sommeren

Drømmen er snart i ferd med å bli til virkelighet for entusiastene i Sørild Friidrettsklubb, som i lang tid har jobbet med prosjektet. Den nye flerbrukshallen vil inneholde en friidrettshall som blir et kjærkomment tilskudd i vintertreningen for den driftige friidrettsklubben fra Grimstad.