Får disponere deler av tomt i Moland Park riggområde for E18-anlegget

Nye Veier AS har nå inngått kontrakt med AF Gruppen AS (AF) for utbygging. AF skal etablere en stor brakkerigg på tomten de disponerer, men trenger mer plass og ønsker å leie noe av eiendommen hvor bussanlegget ligger.